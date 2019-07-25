Провинция Гуандун (Южный Китай) первая в Китае начала экспортировать старые автомобили с пробегом за пределы страны. По данным Министерства торговли КНР, в первую партию вошли 300 машин.

Напомним, что Китай утвердил список 10 китайских регионов, которым разрешен вывоз за границу старых автомобилей. Соответствующие лицензии уже получили, в частности Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и провинция Гуандун, пишет агентство "ТАСС".

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Отправлять за границу можно как машины китайских брендов, так и мировых марок, но сделаны они должны быть на территории Поднебесной. Такое решение продиктовано падением спроса на новые автомобили, который был зафиксирован по итогам 2018 года и длится 12 месяцев подряд.

Отметим, это первая отрицательная динамика продаж в стране с 1990-х годов. Власти КНР решили, что вывоз "бэушек" за пределы Китая позволит частично разгрузить внутренний вторичный рынок. Кстати, по итогам прошлого года в КНР были перепроданы 13,82 млн машин с пробегом. Предполагается, что в результате автомобилисты страны смогут чаще менять автомобили, и это приведет к росту спроса на новые машины.

По расчетам Министерства торговли Китая, на долю экспортируемых автомобилей с пробегом из Китая придется примерно 10% от всего объема вторичного рынка (подобный показатель зафиксирован во многих развитых странах). На сегодняшний день крупнейшими странами-экспортерами старых машин является Япония (по итогам 2017 года было перепродано на другие рынки почти 1,3 млн автомобилей), США (около 800 тыс. единиц) и Южная Корея (примерно 300 тыс. экземпляров).

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Отметим, что в Украине активно импортируются б-у автомобили из Европы и США. Новым трендом стали поставки авто с пробегом из Южной Кореи. Японские авто в Украине сейчас не везут, потому что это машины с правым рулем. Быть может, поставки китайских бывших в употреблении авто придутся по вкусу украинцам? Ведь ценник может быть очень интересным. Посмотрим. Некоторые операторы уже заинтересовались каналами поставки авто из Китая.