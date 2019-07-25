Как повлияет на стоимость дизельного топлива и сжиженного газа решение Кабмина о введении специальных пошлин на импорт из России.

Недавно Кабинет Министров принял постановление о специальных пошлинах на импорт из России дизельного топлива, поставляемого по трубопроводам, и сжиженного газа. Постановление вступит в силу с 1 августа этого года. На дизельное топливо пошлина составит 3,75% стоимости с 1 августа по 1 октября и 4% с 1 октября, на сжиженный газ, соответственно, – 1,75% и 3%.

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Эти меры украинское правительство сделало не зеркально действиям РФ. Напомним, что Россия три месяца назад ввела ограничения на импорт нефтепродуктов в Украину.

По словам представителя Президента Украины в правительстве Андрея Геруса, эти пошлины позволяют снять очень большую рыночную маржу, которую накручивают импортеры, и это никоим образом не повлияет на розничные цены на наших автозаправочных станциях: "Если обычная маржа в больших оптовых поставках составляет 10-12 за тонну, то трубопроводным транспортом этот показатель достигает 35-40 долларов за тонну. Таким образом, мы хотим согласовать этот показатель с обычными рыночными уровнями, и соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на наших автозаправочных станциях ". По его мнению, украинский бюджет на этих спецпошлинах дополнительно сможет получить 2 миллиарда гривен.

Вместе с тем представители компаний-поставщиков нефтепродуктов не захотели прокомментировать действия правительства и вопросы маржи. Конечно, трудно предположить, что такие компании согласятся оплачивать пошлину за счет собственной маржи. Совершенно очевидно, что все расходы понесет конечный потребитель.

Поэтому эту информационную пустоту заполнили эксперты газонефтяного и автомобильного рынков. Их мнения разделились. Независимый эксперт нефтегазового рынка Валентин Землянский уверен, что на рынке розничной продажи автомобильного топлива особых изменений не будет. А что касается роста цен, то он будет весьма незначительным - на 20-40 копеек за литр: "Конечно, прогнозировать, как поведет себя рынок, очень сложно. Однако сидеть спокойно и ждать, что будет дальше, тоже не стоит. Дизельное топливо в Украине используют многие частные лица и бизнес-структуры. В конце концов им пользуется наша армия, то есть такое топливо имеет стратегическое значение, особенно для страны, которая воюет. Дизельное топливо основное среди остальных для мощного украинского агропромышленного комплекса. Надо тщательно изучить рынки, альтернативные выгодные возможности поступления дизельного топлива и сжиженного газа".

Кстати, дизельное топливо почти на 100% используют наши автотранспортные предприятия для маршруток. Именно эта часть рынка очень весомая, поэтому следует добавить, что хозяева таких компаний в последнее время снижали цены на перевозку пассажиров. Повысят ли они стоимость проезда из-за решения правительства, пока не известно.

По мнению аналитика, прежде чем вводить спецпошлину, надо было решить вопрос о стратегических запасах этих видов горючего.

О том, что Россия может прекратить почти все или даже все поставки этих видов топлива, говорят многие эксперты. В этом убежден и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн. Он уверяет, что в РФ существует недружелюбное, даже воинственное к Украине нефтегазовое лобби, которое давно и громко заявляет о таких кардинальных действиях. Правда, в последнее время объемы импорта дизельного топлива из России в Украину выросли почти на одну треть. И не учитывать это ни в коем случае нельзя. Поэтому стоит подыскивать новые выгодные альтернативные пути ввоза горючего.

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Десять процентов накрутки

Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко частично разделяет это мнение, однако уверен, что до российского воинствующего радикализма не дойдет. Ведь, по его мнению, руководители РФ прекрасно понимают, что Украина – это большой потребительский рынок. "Сейчас наша страна поставляет около 90% всего дизельного топлива из России и Беларуси. Можно даже сказать, что 90% дизеля имеет российское происхождение, ведь белорусские нефтеперерабатывающие заводы работают именно на сырье из РФ. Зачем им терять эти большие "достояния". Бизнес есть бизнес, и наш рынок для России также один из ключевых", – резюмирует он.

Однако господин Назаренко считает, что рост цен на дизель и сжиженный газ определенно будет. По его мнению, после того, как нефтетрейдеры и розничные компании исчерпают накопленные запасы, им придется закупать их уже по новым ценам с учетом этих спецпошлины. А что касается цен, то в среднем дизель и сжиженный газ могут подорожать на 10%.

Впрочем аналитики предполагают, что нефтетрейдеры, если их не будет устраивать стоимость российского топлива, будут искать альтернативные источники его поставки в Украину. "Поставлять дизельное топливо из Польши и Литвы пока не очень выгодно. Как бы то ни было, оно дороже российского и белорусского. Однако в условиях действия всех спецпошлин с 1 августа и с 1 октября может случиться, что топливо из этих двух восточно-европейских стран будет конкурентное по цене. Тогда украинские поставщики смогут переориентироваться на эти новые пока для них рынки", – считает Олег Назаренко.

По гривне с каждого литра

Консультант аналитического департамента компании Pro-Consulting Андрей Мокряков имеет несколько иное мнение, не такое ​​уж и страшное. По его словам, импортные спецпошлины высчитывают от стоимости ввоза дизельного топлива, а не от розничной стоимости. "Поэтому, например, введение спецпошлины для дизельного топлива размером 4% на его стоимости скажется 1-2% роста. Это будет всего 1 гривна. В сегменте сжиженного газа на Россию приходится почти весь украинский импорт, однако такое топливо дешевле, чем дизельное, поэтому даже если и будет происходить удорожание первого, то также не более, чем на одну гривну".

Эксперт считает, что оценивая все факторы, которые негативно влияют на ценообразование горючего, надо учитывать мировую стоимость нефти.

А этот показатель в последнее время был довольно стабильным. Также следует проанализировать возможные риски, связанные с работой нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), например, в Беларуси. Потому что их остановка в прошлом году из-за очередного ремонта заставляла украинских трейдеров горючего искать новые рынки поставки. Или вспомним, как в апреле 2019-го Мозырский НПЗ и завод "Нафтан" (Беларусь) хотели останавливать производство горючего, потому что из России поступала крайне низкокачественная нефть. Совсем вероятно, что и на этот раз РФ может выкинуть что-то подобное, ведь ее экономическая политика чем дальше, тем более непредсказуема.

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