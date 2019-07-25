Специалисты канала SRT рассказывают об американских VW Jetta на примере одного бюджетного варианта.

Фольксваген Джета – очень популярный автомобиль, который изготавливался по всему миру, за исключением Германии. Шестое поколение Volkswagen Jetta, об этом говорится в видео, выпускались с 2010 по 2018 год.

В Украину она недолгое время поставлялась из Мексики, и сегодня таких машин много на рынке подержанных авто. Сейчас из США также возят VW Jetta, которые были произведены на мексиканском заводе Volkswagen.

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При покупке американского “Фольксвагена” надо помнить, что американский рынок специфический, поэтому многие автопроизводители адаптируют свои авто под него. “Фольксваген Джетта” был разработан для Америки, чтобы создать достойную конкуренцию Honda Civic и Toyota Corolla. Поэтому инженерам Vokswagen пришлось сильно упростить комплектации для получения конкурентоспособной цены. Однако что же получилось в итоге?

Смотрите тест-драйв подержанного Volkswagen тесте Jetta 2.0, 2015 года с АКП AISIN:

Напомним, что в Мексике уже выпускают следующее поколения "Джеты".