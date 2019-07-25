Фахівці каналу SRT розповідають про американські VW Jetta на прикладі одного бюджетного варіанту.

Фольксваген Джета – дуже популярний автомобіль, який виготовлявся по всьому світу, за виключенням Німеччини. Шосте покоління Volkswagen Jetta, про йдеться у відео, випускались з 2010 по 2018 рік.

В Україну вона недовгий час поставлялась з Мексики, і сьогодні таких машин багато на ринку вживаних авто. Зараз зі США також возять VW Jetta, які були вироблені на мексиканському заводі Volkswagen.

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При купівлі американського “Фольксвагену” треба пам’ятати, що американський ринок специфічний, тому багато автовиробників адаптують свої авто під нього. “Фольксваген Джетта” був розроблений для Америки, щоб створити гідну конкуренцію Honda Civic і Toyota Corolla. Тому інженерам Vokswagen довелося сильно спростити комплектації для отримання конкурентноспроможної ціни. Однак що ж вийшло в результаті?

Дивіться тест-драйв вживаного тесті Volkswagen Jetta 2.0, 2015 року з АКП AISIN:

Нагадаємо, що в Мексиці вже випускають наступне поколіня "Джети".