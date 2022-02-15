Ринок електромобілів стрімко зростає, найбільшим попитом "електрички" користуються у Китаї. Половина проданих у світі електромобілів припала саме на цю країну.

За підсумками 2021 року Китай домінував за кількістю проданих EV. Загалом тут було продано більше 3,2 млн EV (показник включає в себе повністю електричні та гібридні легковики, що підключаються). Це половина всіх електромобілів, проданих у світі.

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За даними технологічної дослідницької компанії Canalys, у 2021 р. по всьому світу було продано близько 6,5 млн EV, що на 109% більше, ніж у 2020 р. При цьому в Китаї було продано на 2 млн. електромобілів більше, ніж роком раніше. Сплеск продажів відбувається попри те, що загальний світовий авторинок виріс лише на 4% на тлі глобальної нестачі чіпів, який вплинув на автовиробників у всьому світі.

На електромобілі припало 9% всіх продажів легкових авто в 2021 р. Canalys вважає, що хоча попит на EV залишався високим, було б продано набагато більше, якби не хронічний брак компонентів.

Головний аналітик Canalys Джейсон Лоу зазначив, що у 2021 р. на електромобілі припало 15% нових автомобілів, проданих у Китаї. Це більш ніж удвічі перевищує показник минулого року. Нові моделі запускаються в КНР щомісяця у кожному сегменті ринку, від міських автомобілів до позашляховиків.

Canalys відзначила, що Wuling Hongguang Mini EV залишався найбільш продаваною електричною моделлю на материковому Китаї у 2021 р. Наступні два місця зайняли електромобілі Tesla Model Y та Model 3.

"Але конкуренція зростає. BYD розширив свій асортимент електрифікованих авто та став провідним електромобільним брендом у Китаї", – додав Лоу. Крім того, значні продажі на китайському ринку EV припали на бренди Aion, Changan, Chery, Li Xiang, Ora, Roewe та Xpeng.

У Європі навіть традиційні автовиробники все частіше електрифікують свій модельний ряд. Загалом EV склали 19% від загального обсягу продажу автомобілів у 2021 р. (2,3 млн од.). Найбільш продаваним електромобілем у Європі виявилася Tesla Model 3, але Volkswagen Group виявилася провідним виробником EV. Крім того, добре продавалися кілька моделей Audi, Skoda та VW, зазначає Canalys.

"Попит на електромобілі в Європі залишається високим. Фактично у багатьох європейських країнах EV становлять понад чверть проданих нових автомобілів, але клієнти мають бути терплячими. Очікування нового EV від 9 до 12 місяців не є чимось надзвичайним", - сказав аналітик Canalys Ешвін Амберкар.

Дані Canalys також показують, що у 2021 р. на світовому ринку електромобілів лідирувала Tesla з часткою 14%. На другому місці Volkswagen Group з часткою ринку 12%. Німецький автовиробник подвоїв продаж EV у 2021 р. у порівнянні з 2020 роком і очолив ринок Європи.

Китайська SAIC, до якої входить група SGMW (альянс компаній SAIC, GM і Wuling) зайняла третє місце з часткою 11%. Найбільшим успіхом у групі, як і раніше, користується Wuling Hongguang Mini EV, який лідирує на материковому Китаї.

BYD, ще один китайський бренд, зайняв четверте місце з часткою 9% і особливо сильними показниками у другому півріччі. У 2021 р. продаж електромобілів цієї марки зріс більш ніж на 200%.

Stellantis зайняла п'яте місце з часткою ринку 6%, тоді як частка BMW Group у 2021 р. склала 5% (зростання продажів – 70%). Далі йде Hyundai Motor Group, яка минулого року займала 5% ринку електромобілів.