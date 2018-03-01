Нова модель випускається під брендом Denza, що належить корпорації Daimler. Електрокар розроблено спільно з компанією BYD.

Корпорація Daimler посилює свої позиції на китайському ринку електрокарів, з виходом нової моделі Denza 500. Це вже друге покоління електричної Denza, перше мало індекс 400.

Назва моделі позначає заявлений виробником автономний пробіг на повному заряді акумулятора – 500 км. Так само як попередник – Denza 400 – мав пробіг на одній зарядці до 400 км.



Фото: BYD-Daimler Denza 500 EV / Daimler

Під час презентації Denza 500 не було озвучено детальної специфікації нової моделі, однак представник компанії повідомив, що електричний компактвен здатен нормально працювати за екстремально низьких температур – автомобіль тестувався при -40С.

Denza 500 має дещо відмінний від моделі дворічної давності вигляд, основні зміни торкнулись оформлення передньої частини кузову. Усередині теж відбулись певні зміни, найпомітнішою з яких є поява 9-дюймового сенсорного екрана інформаційно-розважальної системи.

Нове покоління електрокара призначене, як і попереднє, виключно для азійського ринку, у першу чергу для Китаю. Denza 500 EV надійде у продаж на початку наступного року.

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