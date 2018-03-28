Мінівен Sinogold GM3 майже на сто відсотків копіює французький MPV, але використовує електричну силову установку.

У Китаї представлено новий електричний мінівен від компанії Sinogold. Модель GM3 поєднує дизайн Citroen C4 Grand Picasso і деякі деталі Volkswagen Sharan.

Габарити електрокара GM3 і Picasso майже ідентичні: 4615/1845/1655 мм при колісній базі 2840 мм у китайської новинки і 4597/1826/1652 мм і базі 2840 мм у "француза".



Фото: Sinogold GM3 / carnewschina.com



Фото: Citroen C4 Grand Picasso / carnewschina.com

Sinogold – новий виробник електрокарів, а GM3 є першим легковим автомобілем марки. Слідом за GM3 мають з'явитися електричний кросовер, а потім і електричний седан.

Фото: Sinogold GM3 / carnewschina.com

GM3 оснащений електродвигуном, розташованим над передньою віссю. Потужність мотора 163 к. с. і 250 Нм. Залежно від акумулятора мінівен здатний подолати на одному заряді 300 або 405 кілометрів. Виробник також стверджує, що при русі з середньою швидкістю 60 км/год автономний пробіг може досягати 400 і 520 кілометрів для обох варіантів, відповідно.

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