Він буде електричним та з'явиться на ринку в 2020 році.

Китайський концерн SAIC, який володіє британською маркою MG, збирається відродити спортивну славу бренду. Для цього вже у найближчі два роки він випустить електричний спорткар. За розмірами він буде подібний до Mazda MX-5.

Про ці наміри повідомив австралійським ЗМІ шеф з дизайну MG Шао Цзиньфен. Він наголосив, що компанія буде повільно, крок за кроком, відроджувати славу британських спорткарів.

Нині в арсеналі компанії існують лише звичайні седани та хетчбеки, які не мають нічого спільного зі спортивним характером британських предків.

Нагадаємо, що китайці хочуть побудувати завод в Україні.