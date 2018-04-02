Нова модель автомобіля називається Geely Borui GE - це не прототип, а серійний гібридний седан, на базі існуючої моделі.

Ефектне оформлення інтер’єру нового седана від Geely насправді демонструє, якими можуть бути всередині наступні моделі Lynk & Co.

Той факт, що Geely належить шведська марка Volvo та нова компанія Lynk & Co, не є таємницею. А використання технологій від однієї марки на інших – вже давно поширена практика глобальних автовиробників. Цього разу європейські розробки першими дістались автомобілю, призначеному для ринку Китаю.



Фото: Geely Borui GE / carnewschina.com

Перед нами панель приладів нового Geely Borui GE, гібридного седану на базі актуальної моделі Geely Borui EC9. Центральна консоль виглядає суцільним екраном, а у центрі розміщено величезний 12,2-дюймовий сенсорним монітор мультимедійної системи. Світлодіодна графічна підсвітка проходить через центральну консоль на внутрішні панелі дверцят.

Окрім технологічної центральної консолі та яскравого світлового оформлення, салон гібридного седана може похвалитись бездротовою зарядкою на центральному тунелі та обивкою з натуральної шкіри.



Фото: Гібридний седан Geely Borui GE / carnewschina.com

Borui GE оснащується гібридною силовою установкою, що складається з 1,5-літрового турбованого бензинового мотора та електродвигуна, котрі працюють у комплексі з 7-ступеневою автоматичною трансмісією DCT.

Geely Borui GE покажуть публіці 9 квітня, а продажі моделі на домашньому ринку стартують у серпні.

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