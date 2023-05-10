Знаковий бренд Lancia активно готується до свого відродження — заявлено, що в рамках перезапуску марки вона отримає новий фірмовий дизайн у концепції Pu+Ra.

Першим провісником наступного розділу в історії італійського автовиробника став футуристичний прототип Lancia Pu + Ra HPE, за яким відбувся анонс вже більш приземлених моделей. До кінця поточного десятиліття Lancia випустить як мінімум чотири нові моделі. Звичайно, всі нові моделі будуть електромобілями.

Читайте також: Lancia показала інноваційний концепт з оригінальним дизайном

Першим новим поколінням Lancia стане хетчбек Lancia Ypsilon, який вийде в 2024 році. Роком пізніше, 2025-го, з'явиться його «заряджена» модифікація HF. Слідом на ринку з'явиться кросовер, без якого неможливо уявити жодну сучасну марку.

У 2026 відбудеться прем'єра електричного кросовера, який раніше був анонсований як Lancia Aurelia, але в результаті перейменований в Lancia Gamma. На 2027 новинок не заявлено, а в 2028 буде показаний хетчбек Lancia Delta нового покоління.

Більш детальна інформація про новинки, які поки що представлені виключно у форматі найменувань з датами дебюту, розкриватиметься ближче до офіційної прем'єри кожної з новинок.