Італійський бренд стверджує, що цей концепт буде дороговказом дизайну та технологій наступні 10 років.

Італійська компанія Lancia, яка наразі входить до концерну Stellantis, представила концепт-кар Pu+Ra HPE. Він символізує довгоочікуване перезавантаження дизайну та технологічного бачення знаменитого бренду на наступні десять років. Навряд чи наступна модель бренду так виглядатиме, але деякі елементи дизайну точно будуть.

Також цікаво Lancia хоче стати італійським Mercedes

Назва нового концепту багатозначна. Зокрема, Pu+Ra означає Pure + Radical (чистий та радикальний), а HPE – це High Performance Electric (тобто високопродуктивний електричний). Lancia прагне, щоб запас ходу становив понад 700 км за циклом WLTP, ефективність батареї менше 10 кВт-год на 100 км та час зарядки батареї від 10% до 80% за десять хвилин.

Головні штрихи дизайну новинки – прості геометричні форми, решітка світлового підпису, яка одночасно слугує індикатором рівня заряду батареї, порожнисті круглі задні ліхтарі типу Stratos, новий логотип Lancia.

Всередині Lancia планує створити “відчуття дому”, яке часто хочуть відтворити у автономних транспортних засобах. Однак поворотних сидінь тут немає. Дизайнери інтер’єру працювали з італійським виробником меблів Cassina над тканинами та текстурами, у результаті чого створили пару глибоких ковшових крісел із вовняної тканини. Вони розділені підлокітником, який закінчується окремо стоячим столиком. В інших місцях салону можна знайти вовну, оксамит, дверні панелі, виготовлені з мармурового пилу, і нубук, виготовлений без хромового дублення.

Віртуальний інтерфейс “централізує функції аудіосистеми, клімат-контролю та освітлення, що дозволяє адаптувати середовище всередині автомобіля одним натисканням кнопки або звуком вашого голосу”. Ще два футуристичних доповнення — Технологія Chamemleon від Stellantis і TAPE, що означає “Індивідуалізовані передбачувані враження”. Вони змінюють атмосферу в салоні на три режими: занурення, добробут та розваг. Для останнього режиму напівкругла приладова панель може повертатися вгору, щоб показати екран, який демонструє екран з проєкторних зображень.

Першим автомобілем, який матиме елементи цього концепту, стане новий міський кросовер Ypsilon, який вийде на ринок наступного року.