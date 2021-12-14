План відродження бренду включає його перехід до преміальності, електрифікацію та можливість купувати через інтернет. Але залишиться ексклюзивним, немасовим.

Керівник підрозділу Lancia в Лука Наполітано представив керівництву концерну Stellantis концепцію розвитку бренду.

10-річний план перезапуску Lancia включає випуск трьох нових моделей: Ypsilon у 2024 році, як гібридного, так і електричного; компактного кросовера, який очікується в 2026 році; компактного хетчбека в 2024 році. А у 2028 році вийдуть ще дві повністю електричні моделі.

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"Очевидно, що обсяги важливі, але наші цілі стосуються прибутковості", - сказав Наполітано. - Lancia разом з Alfa Romeo і DS була згрупована в пулі преміальних брендів Stellantis, повинна продовжувати цей шлях".

"Нам все ще потрібно працювати і дивитися на еталон... яким для нас є Mercedes», – сказав Наполітано. «Я не маю на увазі, що ми хочемо боротися проти Mercedes, це було б наївно, але це приклад того, на що ми дивимося".

Alfa Romeo і DS – глобальні бренди, натомість Lancia має на меті зосередитись на Європі. Спочатку вона вийде на ринки Німеччини та Франції, а потім додавши Іспанію, Бельгію, Австрію та країни Скандинавії.

Наполітано сказав, що Lancia прагне стати брендом Stellantis з найбільшою часткою перероблених матеріалів.

10-річний план Lancia не включає повернення до автоперегонів і розширення за межі Європи, оскільки їй потрібен авторитет у преміальному сегменті.

План розширення Lancia в Європі буде базуватися на невеликій мережі дилерів лише у найбільших міських районах, що допоможе їй знизити витрати та підвищити прибутковість.

Наполітано сказав, що мета полягала в тому, щоб мати близько 100 торгових точок Lancia в Європі приблизно в 60 містах, які будуть працювати з іншими брендами Stellantis, одночасно просуваючи онлайн-продажі.

"Моя мета — зробити можливим купити автомобіль лише за три кліки", — сказав Наполітано.