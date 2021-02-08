Автомобілі спільної розробки з'являться в 2024 році.

Усі три марки альянсу Stellantis включені в сектор преміум-брендів. Виробник повідомив, що Alfa Romeo, DS Automobiles і Lancia вже почали співпрацю для створення спільних моделей, повідомляє Automotive News.

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Директор товарної лінійки французької марки DS Automobiles, пані Маріон Давід, під час презентації нового DS 4, підтвердила початок роботи з італійськими колегами. Французькі та італійські бренди об'єднають зусилля для створення моделей наступної генерації.

Також вона повідомила, що нові машини повинні з'явитись через три роки і матимуть нові силові агрегати і технології, які не будуть доступні на моделях інших брендів Stellantis.