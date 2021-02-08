Автомобили совместной разработки появятся в 2024 году.

Все три марки альянса Stellantis включены в сектор премиум-брендов. Производитель сообщил, что Alfa Romeo, DS Automobiles и Lancia уже начали сотрудничество для создания совместных моделей, сообщает Automotive News.

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Директор товарной линейки французской марки DS Automobiles, госпожа Марион Давид, во время презентации нового DS 4, подтвердила начало работы с итальянскими коллегами. Французские и итальянские бренды объединят усилия для создания моделей следующего поколения.

Также она сообщила, что новые машины должны появиться через три года и будут иметь новые силовые агрегаты и технологии, которые не будут доступны на моделях других брендов Stellantis.