План возрождения бренда включает его переход к премиальности, электрификации и возможности покупать через интернет. Но останется эксклюзивным, немассовым.

Руководитель подразделения Lancia Лука Наполитано представил руководству концерна Stellantis концепцию развития бренда.

10-летний план перезапуска Lancia включает в себя выпуск трех новых моделей: Ypsilon в 2024 году, как гибридного, так и электрического; компактного кроссовера, который ожидается в 2026 году; компактного хэтчбека в 2024 году. А в 2028 году выйдут еще две полностью электрические модели.

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“Очевидно, что объемы важны, но наши цели касаются доходности”, – сказал Наполитано. – Lancia вместе с Alfa Romeo и DS была сгруппирована в пуле премиальных брендов Stellantis, должна продолжать этот путь”.

“Нам все еще нужно работать и смотреть на эталон... каков для нас Mercedes”, – сказал Наполитано. “Я не имею в виду, что мы хотим бороться против Mercedes, это было бы наивно, но это пример того, на что мы смотрим”.

Alfa Romeo и DS – глобальные бренды, вместо этого Lancia стремится сосредоточиться на Европе. Сначала она выйдет на рынки Германии и Франции, затем добавив Испанию, Бельгию, Австрию и страны Скандинавии.

Наполитано сказал, что Lancia стремится стать брендом Stellantis с самой большой долей переработанных материалов.

10-летний план Lancia не включает возвращение к автогонкам и расширение за пределы Европы, поскольку ей нужен авторитет в премиальном сегменте.

План расширения Lancia в Европе будет базироваться на небольшой сети дилеров только в крупнейших городских районах, что поможет ей снизить расходы и повысить прибыльность.

Наполитано сказал, что цель заключалась в том, чтобы иметь около 100 торговых точек Lancia в Европе, примерно в 60 городах, которые будут работать с другими брендами Stellantis, одновременно продвигая онлайн-продажи.

“Моя цель — сделать возможным купить автомобиль всего за три клика”, – сказал Наполитано.