Итальянский бренд утверждает, что этот концепт будет указателем дизайна и технологий на следующие 10 лет.

Итальянская компания Lancia, входящая в концерн Stellantis, представила концепт-кар Pu+Ra HPE. Он символизирует долгожданную перезагрузку дизайна и технологичного видения знаменитого бренда на следующие десять лет. Вряд ли следующая модель бренда будет так выглядеть, но некоторые элементы дизайна точно будут.

Также интересно Lancia хочет стать итальянским Mercedes

Название нового концепта многозначно. В частности, Pu+Ra означает Pure + Radical (чистый и радикальный), а HPE – это High Performance Electric (т.е. высокопроизводительный электрический). Lancia стремится к тому, чтобы запас хода составлял более 700 км по циклу WLTP, эффективность батареи менее 10 кВт-ч на 100 км и время зарядки батареи от 10% до 80% за десять минут.

Главные штрихи дизайна новинки – простые геометрические формы, решетка световой подписи, одновременно служит индикатором уровня заряда батареи, полые круглые задние фонари типа Stratos, новый логотип Lancia.

Внутри Lancia планирует создать ощущение дома, которое часто хотят воспроизвести в автономных транспортных средствах. Однако поворотных сидений здесь нет. Дизайнеры интерьера работали с итальянским производителем мебели Cassina над тканями и текстурами, в результате чего создали пару глубоких ковшовых кресел из шерстяной ткани. Они разделены подлокотником, который оканчивается отдельно стоящим столиком. В других местах салона можно найти шерсть, бархат, дверные панели, изготовленные из мраморной пыли и нубук, изготовленный без хромового дубления.

Виртуальный интерфейс "централизует функции аудиосистемы, климат-контроля и освещения, что позволяет адаптировать среду внутри автомобиля одним нажатием кнопки или звуком вашего голоса". Еще два футуристических дополнения – Технология Chamemleon от Stellantis и TAPE, что означает "Индивидуализированные предполагаемые впечатления". Они меняют атмосферу в салоне на три режима: погружение, благополучие и развлечения. Для последнего режима полукруглая приборная панель может поворачиваться вверх, чтобы показать экран, показывающий экран из проекторных изображений.

Первым автомобилем, у которого будут элементы этого концепта, станет новый городской кроссовер Ypsilon, который выйдет на рынок в следующем году.