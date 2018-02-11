Останнім часом Fiat Chrysler Automobiles активно вкладала гроші в оновлення Alfa Romeo, Maserati та інші брендів. Lancia тим часом лишалась в тіні.

Цього року ситуація повинна змінитись. Компанія анонсувала New Stratos, премьера якого запланована на женевський автосалон. Технічні подробиці досі тримаються в секреті але наразі відомо, що новинка матиме двигун потужністю більше ніж 550 к.с.

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Крім того повідомляється, що новинка буде мати спеціально настроєну підвіску. «Жоден інший суперкар не зможе конкурувати ним на звилистих дорогах» - зазначається в офіційному релізі.