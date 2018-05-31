Альянс Jaguar Land Rover розповів, що почав працювати над системою автономного управління на бездоріжжі і при важких погодних умовах.

Проект під назвою CORTEX, буде розроблятися спільно з фахівцями Бірмінгемського університету. Компанія інвестує в розробку 3,7 мільйона фунтів стерлінгів.

Читайте також: Оновлений Citroen C4 Cactus почав продаватися в Україні

За слова творців, технологія CORTEX зможе гарантувати 100% прохідність в грязі, під дощем, на снігу, на льоду і в тумані. Система CORTEX буде побудована на спеціальній технології 5D, до якої увійдуть акустичні датчики, відео система, радіолокаційні датчики, а також датчики світла і відстані. Вся інформація буде передаватися на обчислювальну платформу і оброблятися в реальному часі. Це дозволить штучному інтелекту приймати вірні рішення.