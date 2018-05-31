Модель надійшла в продаж в Україну в двох комплектаціях, але з одним варіантом силового агрегату.

У всіх дилерських центрах Citroen стартували продажі оновленого хетчбека Citroen C4 Cactus.

Українським споживачам Citroen C4 Cactus пропонується з турбодизельним мотором 1,6 BlueHDI 100 к. с. та системою стоп-старт, який йде в парі з 6-ступінчастою РКП (автоматичний режим роботи плюс підрульові пелюстки вибору передач). Версії з іншими моторами і АКП будуть доступні пізніше.

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Автомобіль доступний в двох комплектаціях – середньої FEEL і максимальної SHINE.

Комплектація FEEL включає в себе клімат-контроль, круїз-контроль, сенсорний 7-дюймовий екран з функціями Bluetooth, Android Auto і Apple Carplay, 6 подушок безпеки, систему ESP, датчик дощу і світла і ін. Ціна цієї версії стартує від 537 000 грн.

Комплектація SHINE має ще більш багатий список стандартного устаткування, включаючи такі важливі для сучасного водія опції, какпакет City Camera Plus (передній і задній парктронік + камера заднього виду), легкосплавні диски R16, електродзеркала, тоновані задні скла та ін. Ціна версії SHINE становить від 565 900 грн.

Нагадаємо, що новий "Кактус" відрізняється не тільки новим дизайном, але і комфортом нового рівня, завдяки підвісці з прогресивною гідравлічною системою поглинання коливань Progressive Hydraulic Cushions (PHC) і сидінь підвищеного комфорту Advanced Comfort.

Оновлений "Кактус", як і інші моделі "Сітроен", вже адаптовані для країн з поганими дорогами і холодним кліматом з допомогою необхідного устаткування: електродзеркала з підігрівом, підігрів передніх сидінь, металевий захист двигуна, підвищений на 1 см кліренс.

Нагадаємо, що Citroen офіційно представив європейську версію нового Aircross C5.