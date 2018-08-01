Дві маленькі моделі японських виробників отримали вкрай низькі оцінки за результатами краш-тестів.

Latin NCAP – аналог європейського центру випробувань, що проводить краш-тести автомобілів, які продаються у Латинській Америці та карибському регіоні. Останні результати виявились вкрай невтішними для Nissan March (Micra) та Mazda2.

За результатами випробувань, оприлюднених організацією, хетчбек Nissan отримав усього на одну зірку за захист дорослих пасажирів і дві – за захист дитини у авто-кріслі. Mazda2 отримала дві зірки за захист дорослих пасажирів і три – за безпеку для дітей.

Варто зазначити, що обидві моделі автомобілів були випущені на заводах у Південній Америці, де й продаються.

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