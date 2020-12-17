В сучасних автомобілях їх замінити можна лише в зборі, а це обійдеться у сотню тисяч гривень.

Світлодіодні фари в автомобілях й справді дуже допомагають під час нічної їзди. Але наскільки вони довговічні? Виробники автомобілів переконують, що вони служитимуть стільки ж, як і сам автомобіль. Есперти з німецького автоклубу ADAC провели опитування і дійшли висновку, що це занадто оптимістично. Згідно їх дослідження, світлодіодні фари працюють в середньому близько 15 років, що в більшості випадків менше часу експлуатації автомобіля. Навіть в Німеччині середній вік служби автомобіля - 18 років, а що вже казати про такі країни, як наша.

Світлодіодні фари сучасних авто спроектовані таким чином, що якщо вона вийшла з ладу, в більшості випадків доводиться міняти агрегат в зборі. Це надзвичайно дорого – наприклад, світлодіодні фари MATRIX коштують близько 3000 євро за штуку. Тож вартість заміни ліхтарів може бути вищою, ніж вартість автомобіля.

Також цікаво: чому не можна самостійно встановлювати ксенонові фари в авто

Таким чином, виробники автомобілів повинні використовувати світлодіодні лампи, які будуть служити довше і дозволять значно дешевший ремонт світла.