В современных автомобилях их заменить можно только в сборе, а это обойдется в сотню тысяч гривен.

Светодиодные фары в автомобилях действительно очень помогают во время ночной езды. Но насколько они долговечны? Производители автомобилей убеждают, что они будут служить столько же, как и сам автомобиль. Эксперты из немецкого автоклуба ADAC провели опрос и пришли к выводу, что это слишком оптимистично. Согласно их исследованию, светодиодные фары работают в среднем около 15 лет, что в большинстве случаев меньше времени эксплуатации автомобиля. Даже в Германии средний возраст службы автомобиля – 18 лет, а что уж говорить о таких странах, как наша.

Светодиодные фары современных авто спроектированы таким образом, что если она вышла из строя, в большинстве случаев приходится менять агрегат в сборе. Это очень дорого – например, светодиодные фары MATRIX стоят около 3000 евро за штуку. Таким образом, стоимость замены фонарей может быть выше, чем стоимость автомобиля.

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Поэтому производители автомобилей должны использовать светодиодные лампы, которые будут служить дольше и позволят значительно более дешевый ремонт света.