Сьогодні в МВС відбулася нарада з реалізації законів №8487 і 8488, що набрали чинності. Сервісні центри МВС готові в цілодобовому режимі реєструвати розмитнені авто після виконання процедури цих законів, – повідомляє прес-центр МВС.

Водії транспортних засобів, які перетинають державний кордон, повинні неухильно дотримуватися норм законів №8487 і №8488 про легалізацію ввезених з порушенням митного та податкового законодавства автомобілів з європейською реєстрацією, сказано в повідомленні.

Читайте також: Що робити з "євробляхою": сім варіантів дій

"Для цього регіональні сервісні центри МВС готові забезпечити безперебійну роботу з державної реєстрації розмитнених транспортних засобів в цілодобовому режимі", – зазначив Сергій Яровий.

У той же час на урядовому рівні тривають міжвідомчі консультації щодо впровадження спрощеного порядку реалізації норм цих законів для полегшення реєстраційних процедур для водіїв таких ТЗ.

Нагадаємо, що закони "про доступне розмитнення" набули чинності 25 листопада 2018 року та змінили оподаткування та порядок перебування в Україні авто іноземної реєстрації.