Легендарний Mitsubishi Pajero повертається: коли чекати презентацію

На шпигунських фото Carscoops помітно, що навіть під щільним камуфляжем прототип демонструє зміну дизайнерського підходу, зазначає Auto24. Новий Pajero отримав значно більш квадратний і “позашляховий” силует, який помітно відрізняється від м’якших форм Outlander.

Передня частина вирізняється вертикальною решіткою радіатора, кутастими світлодіодними ходовими вогнями та масивним бампером, адаптованим до бездоріжжя. Профіль підкреслюють розширені колісні арки, фіксовані підніжки та висока лінія кузова. Ззаду помітні вертикальне скло, спойлер на даху та, ймовірно, роздільні двері багажника — класичне рішення для великих експедиційних SUV.

Рамна конструкція і справжній повний привід

На відміну від багатьох сучасних кросоверів, новий Pajero зберігає традиційну конструкцію. Він побудований на рамній платформі пікапа Triton (L200 на нашому ринку), що забезпечує високу жорсткість та витривалість на бездоріжжі.

Модель отримає оновлену систему повного приводу з сімома режимами руху — для асфальту, гравію, снігу, бруду, піску та кам’янистої місцевості. Такий підхід прямо орієнтований на конкуренцію з Land Cruiser у сегменті “справжніх” позашляховиків.

Дизель і можлива електрифікація

Базовим двигуном, імовірно, стане 2,4-літровий бітурбодизель серії 4N16 потужністю близько 201 к.с. і 470 Нм. Він уже використовується на Triton (L200) і добре підходить для важких умов експлуатації. Також очікується гібридна версія з можливістю заряджання від мережі. Вона може базуватися на системі Outlander PHEV із бензиновим двигуном 2,4 л, двома електромоторами та сумарною віддачею приблизно 248 к.с. і 450 Нм. Для більшого позашляховика ці показники можуть бути доопрацьовані.

Коли чекати прем’єру

Офіційний дебют нового Pajero очікується влітку 2026 року, а старт продажів на більшості ринків запланований на початок 2027-го. Модель стане флагманом позашляхової лінійки Mitsubishi та ключовим елементом глобальної стратегії розвитку бренду.