Рік тому "автоцивілка" стала електронною. Тож, скільки ж страховиків продають поліси онлайн? Скільки автомобілістів їх купує? Чи є у цієї послуги перспективи?

У лютому виповнився рівно рік, як водіям дозволили укладати договори обов'язкового страхування відповідальності автовласників (ОСАГО) онлайн. Щоб купити автоцивілку, досить мати смартфон, або звичайний комп'ютер. Але можна користуватися і паперовими полісами – їх з обороту не виводили.

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Всього за минулий рік страховики випустили 170 тис. електронних полісів. Це всього 5% від загальної кількості договорів автоцивілки, проданих за цей час.

Як все починалось

Електронні поліси в Україні приживалися непросто. Спочатку їх саботували навіть поліцейські. Вони вимагали, щоб водії пред'являли "паперові" договори і нещадно штрафували, якщо таких не знаходилось. Деякі страховики, щоб не втратити репутацію, компенсували своїм клієнтам виписані штрафи і допомагали оскаржити санкції в суді.

Згодом все владналося: поліцейські більше не вимагають "папірці". Наявність страховки вони перевіряють за допомогою запитів до центральної бази даних або телефонують на гарячу лінію МТСБУ.

Оцінили зручність і клієнти. Страховики розповідають, що е-поліси купують як безпосередньо на сайтах компаній, так і через різні агрегатори, а також у банків-партнерів. Наприклад, Приватбанк пропонує поліси 13 страховиків, 8 з яких дозволяють укласти електронний договір і оплатити його тут же у Приват24. Також активно розвиває продажу ПУМБ – він дає можливість оформити поліс в одній з 5 страхових компаній у мобільному банкінгу прямо через Viber.

Хто продає е-поліси

Емітувати поліси автоцивілки зараз має право 51 страховик. Але дозвіл укладати електронні договори отримало тільки 36 компаній. З них всього 24 компанії пропонують своїм клієнтам таку можливість у себе на сайті. Тобто електронні поліси випускає менше половини СК, які працюють в цьому сегменті.

Навіть багато хто з лідерів ринку автоцивілки, за даними МТСБУ, не продають е-поліси. Наприклад, цієї опції немає на сайтах СК Провідна, USI, УСГ.

Часто це пов'язано з тим, що компанії не прагнуть нарощувати частку на ринку і продають автоцивілку тільки в пакеті з полісами КАСКО.

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"Ми свідомо не підключали на сайті таку можливість. Електронний поліс можна купити тільки у нас в офісі, наші співробітники заповнюють його за клієнта. Так було і раніше, але тепер договір існує у бездокументарній формі", – розповів голова правління УСГ Павло Нельга.

Страховики також впевнені, що не всі клієнти готові до "самообслуговування". Мовляв, паперовий поліс – це документ з гарантією. А електронний поліс складний в оформленні, та й не всі клієнти готові платити онлайн. Хоча, за даними Приватбанку, 8 млн. клієнтів використовують Приват24 безпосередньо зі свого смартфона.

Чого бояться компанії

Є дві причини, за якими страховики не поспішають активізувати продажі електронних полісів.

По-перше, компанії побоюються, що клієнти будуть шахраювати і вказувати в договорі недостовірні дані. Адже, оформляючи поліс онлайн, водій сам вводить інформацію про номер авто, місце його реєстрації, участі в ДТП в останні роки. А всі ці фактори безпосередньо впливають на розмір страхового тарифу. У такій ситуації компанії цілком можуть продешевити – адже перевірити дані техпаспорта і водійських прав в режимі онлайн неможливо. Але якщо згодом з'ясується, що водій збрехав, страховик може подати на нього позов і визнати договір недійсним.

По-друге, палиці в колеса ставлять посередники. Левова частка ОСАГО сьогодні продається через агентів-фізосіб. Ті отримують від компаній бланки полісів, продають страховки водіям, а потім перераховують гроші страховику.

При такій схемі роботи компанії жорстко залежать від чесності посередників. Буває, що нечисті на руку агенти продають ОСАГО клієнтові, а компанії повідомляють, що втратили поліс і гроші за страховку не перераховують. В цьому випадку під удар потрапляє водій: якщо станеться ДТП, компанія не виплатить відшкодування – всі збитки доведеться компенсувати з власної кишені.

У випадку з електронним полісом посередники шахраювати не зможуть – адже гроші відразу потраплять на рахунок страховика. Агентам це не вигідно, тому вони вкрай неохоче переходять до електронний полісів.

Держава дозволила демпінг

Щоб автовласники активніше купували е-автоцивілку, Нацкомфінпослуг вирішив надати їм пільгу. У червні має вступити в силу розпорядження Нацомфінуслуг про тарифи на "автоцивілку". У документі говориться, що всі, хто купить поліси онлайн, отримуватимуть 10%-у знижку. Нові тарифи мають набути чинності в червні 2019 року.

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Хоча ряд страховиків вже сьогодні надає водіям знижки. "При онлайн-продажах у компанії менше витрат. Ми економимо не тільки на покупці самого бланку, а й витратах на його пересилання, облік, утримування агентської мережі. З іншого боку – електронний поліс, з точки зору ризику, нічим не відрізняється від паперового: ліміти ті ж, відповідальність та ж. Різниця тільки в маркетингу. Витрати на залучення клієнта, який купує електронний поліс, менше ", – вважає голова правління СК "ВУСО" Андрій Артюхов.

Але не варто спокушатися, що електронні поліси будуть дешевше звичайних. Навіть сьогодні тарифи в компаніях різко відрізняються.

Наприклад, "Мінфін" з'ясував, у скільки обійдеться поліс ОСАГО власнику авто з об'ємом двигуна до 1600 куб.см. 2008 року випуску і реєстрацією в Києві. Діапазон цін з урахуванням франшизи – від 1105 грн. у СК "АСКА" до 1521 грн. у "Арсенал страхування" і "Уніка".

Після вступу в силу нових тарифів ціновий коридор розшириться ще більше. Адже Нацкомфінпослуг має намір дозволити компаніям самостійно встановлювати підвищувальні коефіцієнти. Але завжди знайдеться страховик, готовий продати поліс дешевше.

Чи замінить е-поліс папір

Не варто очікувати, що е-поліси замінять паперовий варіант ОСАГО в найближчі роки. До тих пір, поки не буде організовано взаємодію між базами даних МТСБУ і Національної поліції, ризик шахрайства і фальсифікації даних з боку клієнтів, буде високим. А це значить, компанії продовжать робити ставку на паперові договори. За оцінками страховиків, в найближчі два роки кількість е-полісів навряд чи перевищить 15% від загального числа договорів ОСАГО.