Год назад "автогражданка" стала электронной. Так, сколько же страховщиков продают полисы онлайн? Сколько автомобилистов их покупает? Есть ли у этой услуги перспективы?

В феврале исполнился ровно год, как водителям разрешили заключать договоры обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО) онлайн. Чтобы купить автогражданку, достаточно иметь смартфон, или обычный компьютер. Но можно пользоваться и бумажными полисами — их из оборота не выводили.

Читайте також: Україні може з’явитись нове автомобільне виробництво

Всего за прошедший год страховщики выпустили 170 тыс. электронных полисов. Это всего 5% от общего количества договоров автогражданки, проданных за это время.

Как все начиналось

Электронные полисы в Украине приживались непросто. Поначалу их саботировали даже полицейские. Они требовали, чтобы водители предъявляли "бумажные" договоры и нещадно штрафовали, если таких не оказывалось. Некоторые страховщики, чтобы не потерять репутацию, компенсировали своим клиентам выписанные штрафы и помогали оспорить санкции в суде.

Со временем все утряслось: полицейские больше не требуют "бумажки". Наличие страховки они проверяют с помощью запросов в центральную базу данных или звонят на горячую линию МТСБУ.

Оценили удобство и клиенты. Страховщики рассказывают, что э-полисы покупают как напрямую на сайтах компаний, так и через различные агрегаторы, а также у банков-партнеров. К примеру, Приватбанк предлагает полисы 13 страховщиков, 8 из которых позволяют заключить электронный договор и оплатить его тут же в Приват24. Также активно развивает продажи ПУМБ – он дает возможность оформить полис в одной из 5 страховых компаний в мобильном банкинге прямо через Viber.

Кто продает э-полисы

Эмитировать полисы автогражданки сейчас имеет право 51 страховщик. Но разрешение заключать электронные договоры получило только 36 компаний. Из них всего 24 компании предлагают своим клиентам такую возможность у себя на сайте. То есть электронные полисы выпускает менее половины СК, которые работают в этом сегменте.

Даже многие из лидеров рынка автогражданки, по данным МТСБУ, не продают э-полисы. Например, этой опции нет на сайтах СК Провидна, USI, УСГ.

Часто это связано с тем, что компании не стремятся наращивать долю на рынке и продают автогражданку только в пакете с полисами каско.

Читайте також: Українські суди масово визнають використання TruCAM незаконним: готові рішення

"Мы сознательно не подключали на сайте такую возможность. Электронный полис можно купить только у нас в офисе, наши сотрудники заполняют его за клиента. Так было и раньше, но теперь договор существует в бездокументарной форме", — рассказал предправления УСГ Павел Нельга.

Страховщики также уверены, что не все клиенты готовы к "самообслуживанию". Дескать, бумажный полис — это документ с гарантией. А электронный полис сложен в оформлении, да и не все клиенты готовы платить онлайн. Хотя, по данным Приватбанка, 8 млн. клиентов используют Приват24 непосредственно со своего смартфона.

Чего боятся компании

Есть две причины, по которым страховщики не торопятся активизировать продажи электронных полисов.

Во-первых, компании опасаются, что клиенты будут мошенничать и указывать в договоре недостоверные данные. Ведь, оформляя полис онлайн, водитель сам вводит информацию о номере авто, месте его регистрации, участии в ДТП в последние годы. А все эти факторы напрямую влияют на размер страхового тарифа. В такой ситуации компании вполне могут продешевить — ведь проверить данные техпаспорта и водительских прав в режиме онлайн невозможно. Но если впоследствии выяснится, что водитель соврал, страховщик может подать к нему иск и признать договор недействительным.

Во-вторых, палки в колеса ставят посредники. Львиная доля ОСАГО сегодня продается через агентов-физлиц. Те получают от компаний бланки полисов, продают страховки водителям, а потом перечисляют деньги страховщику.

При такой схеме работы компании жестко зависят от честности посредников. Бывает, что нечистые на руку агенты продают ОСАГО клиенту, а компании сообщают, что потеряли полис и деньги за страховку не перечисляют. В этом случае под удар попадает водитель: если произойдет ДТП, компания не выплатит возмещение — все убытки придется компенсировать из собственного кармана.

В случае с электронным полисом посредники мошенничать не смогут — ведь деньги сразу попадут на счет страховщика. Агентам это не выгодно, потому они крайне неохотно переходят к электронным полисам.

Государство разрешило демпинг

Чтобы автовладельцы активнее покупали э-автогражданку, Нацкомфинуслуг решил предоставить им льготу. В июне должно вступить в силу распоряжение Нацомфинуслуг о тарифах на "автогражданку". В документе говорится, что все, кто купит полисы онлайн, будут получать 10%-ю скидку. Новые тарифы должны вступить в силу в июне 2019 года.

Читайте також: В кого з кандидатів в президенти найбільше автомобілів

Хотя ряд страховщиков уже сегодня предоставляет водителям скидки. "При онлайн-продажах у компании меньше затрат. Мы экономим не только на покупке самого бланка, но и расходах на его пересылку, учет, содержание агентской сети. С другой стороны — электронный полис, с точки зрения риска, ничем не отличается от бумажного: лимиты те же, ответственность та же. Разница только в маркетинге. Затраты на привлечение клиента, который покупает электронный полис, меньше", — считает предправления СК "ВУСО" Андрей Артюхов.

Но не стоит обольщаться, что электронные полисы будут дешевле обычных. Даже сегодня тарифы в компаниях резко отличаются.

Например, "Минфин" выяснил, во сколько обойдется полис ОСАГО владельцу авто с объемом двигателя до 1600 куб.см. 2008 года выпуска и регистрацией в Киеве. Диапазон цен с учетом франшизы — от 1105 грн. в СК "АСКА" до 1521 грн. в "Арсенал страхование" и "Унике".

После вступления в силу новых тарифов ценовой коридор расширится еще больше. Ведь Нацкомфинуслуг намерен разрешить компаниям самостоятельно устанавливать повышающие коэффициенты. Но всегда найдется страховщик, готовый продать полис дешевле.

Заменит ли э-полис бумагу

Не стоит ожидать, что э-полисы заменят бумажный вариант ОСАГО в ближайшие годы. До тех пор, пока не будет организовано взаимодействие между базами данных МТСБУ и Национальной полиции, риск мошенничества и фальсификации данных со стороны клиентов, будет высоким. А это значит, компании продолжат делать ставку на бумажные договоры. По оценкам страховщиков, в ближайшие два года количество э-полисов едва ли превысит 15% от общего числа договоров ОСАГО.