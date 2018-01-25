Официального подтверждения пока нет, но есть все основания полагать, что на Женевском автосалоне будет представлен компактный кроссовер от Lexus.

Вероятнее всего, это будет результат доработки концепта UX, который дебютировал на Парижском автосалоне 2016 года. По габаритам он был чуть меньше чем Mercedes GLA, но больше, чем Audi Q3 .Тогда исполнительный вице-президент Lexus International Йошихиро Савва подтвердил планы по доведению концепта до серийного производства.

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Сейчас, в свете стремительного роста продаж в сегменте кроссоверов, появление в модельной линейке компактного кроссовера будет для компании весьма кстати. Понимая это, Lexus уже зарегистрировал в Соединенных Штатах торговые марки UX 200, UX 250 и UX 250h.