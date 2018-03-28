Водій на "золотому" Лексусі кілька днів їздив містом так, неначе живе у віртуальній реальності комп'ютерної гри. Виявилось, що це майже так і було.

Герой цього відеоролику кілька днів нахабно порушував правила дорожнього руху у Варшаві. Дивним чином його поведінка не призвела до нещасних випадків.

Виявилось, що 42-річний Мачей П. протягом усього часу своїх дорожніх витівок був під дією наркотичних речовин. Чоловіка раніше вже кілька разів позбавляли водійського посвідчення. У 2016 році за кермом іншого автомобіля він влаштував протягом одного дня аж вісім аварій. Цього разу порушнику пред’явлено п’ять звинувачень у різноманітних правопорушеннях, а також узято під варту на три місяці, оскільки представники правопорядку вбачають у його діях небезпеку для оточуючих.

У крові польського “вуличного гонщика” виявлено сліди амфетаміну та метамфетаміну. Його поведінка під дією препаратів становила небезпеку не лише для інших водіїв, а й для пішоходів, як видно на відеоматеріалах, представлених поліцією. Цікаво, що у добірку увійшли як записи з вуличних камер, так і відео з приватних бортових реєстраторів інших учасників руху, шокованих поведінкою цього чоловіка.

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