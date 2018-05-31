І він дуже швидкий!

Компанія Gravity Industries перетворила фантастичний літаючий костюм з фільму “Залізна людина” на реальність. Потужність апарату дорівнює 1000 кінських сил.

Річард Браунінг, засновник і головний пілот Gravity Industries особисто випробовував костюм на публіці. Те, що почалося, як веселий експеримент, перетворилось на справжній літаючий костюм.

Після багатьох спроб і невдач команда Gravity успішно створила повноцінний робочий реактивний літальний костюм. Пристрій важить 88 кг та має потужність у 1000 кінських сил. Наразі максимальна швидкість пересування у костюмі становить 120 км/год, однак розробники зараз працюють над вдосконаленням технічних параметрів, аби досягти максимальної швидкості у 160 км/год.



Наразі компанія Gravity Industries співпрацює з військовими та рятувальниками, а ще збирає команду літаючих гонщиків для перших у світі повітряних перегонів.

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