Рекордний попит на автомобілі на тлі дефіциту нових і вживаних машин переконує покупців відмовлятися від улюблених брендів.

Лояльність до бренду може піти в минуле для автомобільного сектора, оскільки нестача нових і вживаних автомобілів, що продовжується, змушує покупців відмовлятися від своїх улюблених брендів.

Дефіцит напівпровідників, що продовжується, вкрай ускладнює виробникам створення нових автомобілів і призводить до збільшення попиту на вживані моделі. Однак рекордна кількість водіїв - 41,2% - все ще сподіваються купити автомобіль у наступні 12 місяців.

Компанія Autovia опитала 2445 покупців, 47,4% з яких шукають альтернативи своєму початковому вибору, відмовившись при цьому від своїх улюблених брендів. Тільки кожен четвертий покупець зумів зробити покупку за останні 6 місяців. 57% заявили, що готові чекати 3 місяці, щоб отримати в руки нову машину, а 32,8% вже відмовилися від купівлі нової моделі та обрали вживаний автомобіль.

86,8% покупців заявили, що їхні плани закупівель були відкладені через проблеми з поставками та цінами: 21,2% покупок були відкладені через високі ціни, а 17,9% - через недоступність конкретної моделі. Проте менше 7% покупців відклали свої наміри купити нову машину на певний час.

Джон Вебб, керуючий директор Autovia за автомобільними даними, формування попиту та комерційних операцій, сказав: "Збої останніх двох років повністю змінили звичайну картину, яку ми бачимо в даних про наміри купувати автомобілі. Незважаючи на розчарування, що призвело до того, що 72% не вдалося знайти відповідну машину за правильною ціною за останні 6 місяців, половина опитаних нами людей все ще сподіваються знайти машину найближчим часом, і ця цифра збільшується до 69% покупок у найближчі півроку. Ми бачимо попит на ринку".

Вебб додав: "Можливо, найважливіший висновок наших даних полягає в тому, що майже половина величезної кількості потенційних покупців готові змінити свій вибір щодо автомобіля. Це червоний прапор лояльності до бренду, тому що автомобілісти, ймовірно, поміняють марку, щоб знайти аналогічний розмір та стиль, до яких вони спочатку були налаштовані".