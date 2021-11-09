Рекордный спрос на автомобили на фоне дефицита новых и подержанных машин убеждает покупателей отказываться от любимых брендов.

Лояльность к бренду может уйти в прошлое для автомобильного сектора, поскольку продолжающаяся нехватка новых и подержанных автомобилей заставляет покупателей отказываться от своих любимых брендов.

Продолжающийся дефицит полупроводников крайне затрудняет производителям создание новых автомобилей и приводит к увеличению спроса на подержанные модели. Однако рекордное количество водителей – 41,2% – все еще надеются купить автомобиль в следующие 12 месяцев.

Компания Autovia опросила 2 445 покупателей, 47,4% из которых ищут альтернативу своему начальному выбору, отказавшись при этом от своих любимых брендов. Только каждый четвертый покупатель сумел совершить покупку за последние 6 месяцев. 57% заявили, что готовы ждать 3 месяца, чтобы получить в руки новую машину, а 32,8% уже отказались от покупки новой модели и выбрали подержанный автомобиль.

86,8% покупателей заявили, что их планы закупок были отложены из-за проблем с поставками и ценами: 21,2% покупок были отложены из-за высоких цен, а 17,9% – из-за недоступности конкретной модели. Однако меньше 7% покупателей отложили свои намерения купить новую машину на определенное время.

Джон Уэбб, управляющий директор Autovia по автомобильным данным, формированию спроса и коммерческим операциям, сказал: "Сбои последних двух лет полностью изменили обычную картину, которую мы видим в данных о намерениях покупать автомобили. Несмотря на разочарование, что привело к тому, что 72% не удалось найти подходящую машину по правильной цене за последние 6 месяцев, половина опрошенных нами людей все еще надеются найти машину в ближайшее время, и эта цифра увеличивается до 69% покупок в ближайшие полгода. Мы видим спрос на рынке".

Уэбб добавил: "Возможно, самый важный вывод наших данных заключается в том, что почти половина огромного количества потенциальных покупателей готовы изменить свой выбор относительно автомобиля. Это красный флаг лояльности к бренду, потому что автомобилисты, вероятно, поменяют марку, чтобы найти аналогичный размер и стиль, на которые они изначально были настроены".