Українські водії навіть після масового впровадження відеофіксації на дорогах зможуть легко уникати відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Про це заявив в ефірі ObozTV автоюрист Денис Конюшко, коментуючи плани МВС запровадити систему відеофіксації порушень ПДР до кінця літа. На думку експерта, для нормальної роботи системи її треба підкріпити відповідними законами.

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Юрист зазначив, що його хвилює доказова база таких правопорушень. "Усі адміністративні порушення повинні фіксуватися на фото-, відео- і аудіофіксацію на ті технічні засоби, які сертифіковані в Україні і спеціально призначені для фіксації правопорушень. Звичайний мобільний телефон не призначений для фіксації адміністративного правопорушення. Таким чином, зазначені постанови про притягнення особи до кримінальної відповідальності будуть скасовані в суді. Я в цьому абсолютно впевнений. Це потягне за собою тисячі судових позовів, які будуть задоволені судом", – заявив він.

Також питання в експерта викликала система відправки порушнику документів про правопорушення. "Відправлення документації на електронну адресу – це утопія... Співробітники поліції не підтвердять отримання правопорушником даного листа. Направлення листа повинно відбуватися через засоби поштового зв'язку. Зазначені листи щастя будуть направлятися за адресою власника зазначеного транспортного засобу, а не користувача", – пояснив він.

Юристи вказують на суттєву прогалину в законодавстві. Так відповідальність за порушення що зафіксовані в автоматичному режимі покладається на власника транспортного засобу, а не на водія, який скоїв правопорушення. Це викликає ряд питань, оскільки відповідальність за прошення ПДР є індивідуальною. Одним транспортним засобом можуть користуватись декілька осіб. Як приклад можна привести водіїв таксі, які працюють позмінно, або водіїв міжнародних автобусів, яких за правилами у поїздці повинно бути двоє.

Конюшко нагадав, що в МВС раніше пропонували ввести в дію реєстр користувачів транспортних засобів: "Якщо я передаю свій автомобіль третій особі, я вношу інформацію до реєстру, що Іванов користується моїм автомобілем, всі листи, будь ласка, надсилайте йому. Такий реєстр не введений і не працює, відповідно, листи будуть надходити власникам авто. Це є ще однією підставою для скасування зазначених постанов, оскільки людина заявить, що передала автомобіль Іванову і не користується ним. Повертаємося до відсутності належної доказової бази".

"Перед тим, як вводити ці зміни, треба елементарно підтягнути законодавство, чого абсолютно не зроблено. Система може почати роботу, але питання в тому, що буде з цією системою в подальшому. Якщо не буде змін у законодавстві, це мертвонароджена система", – уклав експерт.

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