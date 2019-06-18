Украинские водители даже после массового внедрения видеофиксации на дорогах смогут легко избегать ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Об этом заявил в эфире ObozTV автоюрист Денис Конюшко, комментируя планы МВД внедрить систему видеофиксации нарушений ПДД до конца лета. По мнению эксперта, для нормальной работы системы ее надо подкрепить соответствующими законами.

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Юрист отметил, что его волнует доказательная база таких правонарушений. "Все административные нарушения должны фиксироваться на фото-, видео- и аудиофиксацию на те технические средства, которые сертифицированы в Украине и предназначены для фиксации правонарушений. Обычный мобильный телефон не предназначен для фиксации административного правонарушения. Таким образом, указанные постановления о привлечении лица к уголовной ответственности будут отменены в суде. Я в этом абсолютно уверен. Это повлечет за собой тысячи судебных исков, которые будут удовлетворены судом", – заявил он.

Также вопросы у эксперта вызвала система отправки нарушителю документов о правонарушении. "Отправка документации на электронный адрес – это утопия... Сотрудники полиции не подтвердят получение правонарушителем данного письма. Направление письма должно происходить через средства почтовой связи. Указанные письма счастья будут направляться по адресу владельца указанного транспортного средства, а не пользователя", – пояснил он.

Юристы указывают на существенный пробел в законодательстве. Так, ответственность за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме возлагается на владельца транспортного средства, а не на водителя, который совершил правонарушение. Это вызывает ряд вопросов, поскольку ответственность за нарушение ПДД является индивидуальной. Одним транспортным средством могут пользоваться несколько человек. Как пример можно привести водителей такси, которые работают посменно, или водителей международных автобусов, которых по правилам в поездке должно быть двое.

Конюшко напомнил, что в МВД ранее предлагали ввести в действие реестр пользователей транспортных средств: "Если я передаю свой автомобиль третьему лицу, я вношу информацию в реестр, что Иванов пользуется моим автомобилем, все письма, пожалуйста, присылайте ему. Такой реестр не введен и не работает, соответственно, письма будут приходить владельцам авто. Это является еще одним основанием для отмены указанных постановлений, поскольку человек заявит, что передал автомобиль Иванову и не пользуется им. Возвращаемся к отсутствию надлежащей доказательной базы".

"Перед тем, как вводить эти изменения, надо элементарно подтянуть законодательство, чего абсолютно не сделано. Система может начать работу, но вопрос в том, что будет с этой системой в дальнейшем. Если не будет изменений в законодательстве, это мертворожденная система", – заключил эксперт.

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