МВС України розробило законопроект № 7354, який дозволить майбутнім водіям вивчати правила дорожнього руху самостійно, без відвідування автошколи.

Законопроектом пропонується “запровадити міжнародний досвід Великої Британії, Іспанії, Нідерландів, Бельгії – в частині надання права самостійно опанувати зміст типової теоретичної програми”. Водночас контроль процесу здачі іспитів буде посилено.

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"Таким чином, з одного боку ми пропонуємо лібералізувати процес підготовки до теоретичного іспиту, а з іншого – унеможливити корупційну складову шляхом введення адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами”, - – повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.

Законопроєктом також пропонується ввести відповідальність посадових осіб сервісних центрів МВС та інших закладів за порушення встановленого порядку приймання іспитів для отримання права керування ТЗ, оформлення та видачі посвідчення водія.

Передбачається доповнити КУпАП двома новими статтями, що передбачатимуть адміністративну відповідальність за: