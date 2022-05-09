МВД Украины разработало законопроект № 7354, который позволит будущим водителям изучать правила дорожного движения самостоятельно без посещения автошколы.

Законопроектом предлагается “ввести международный опыт Великобритании, Испании, Нидерландов, Бельгии – в части предоставления права самостоятельно освоить содержание типовой теоретической программы”. В то же время контроль процесса сдачи экзаменов будет усилен.

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“Таким образом, с одной стороны мы предлагаем либерализовать процесс подготовки к теоретическому экзамену, а с другой исключить коррупционную составляющую путем введения административной ответственности в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами”, – сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

Законопроектом также предлагается ввести ответственность должностных лиц сервисных центров МВД и других учреждений за нарушение установленного порядка приема экзаменов для получения права управления ТС, оформления и выдачи удостоверения водителя.

Предполагается дополнить КУоАП двумя новыми статьями, предусматривающими административную ответственность за: