МВД Украины разработало законопроект № 7354, который позволит будущим водителям изучать правила дорожного движения самостоятельно без посещения автошколы.
Законопроектом предлагается “ввести международный опыт Великобритании, Испании, Нидерландов, Бельгии – в части предоставления права самостоятельно освоить содержание типовой теоретической программы”. В то же время контроль процесса сдачи экзаменов будет усилен.
Читайте также: Новая система подготовки водителей: как будет происходить обучение
“Таким образом, с одной стороны мы предлагаем либерализовать процесс подготовки к теоретическому экзамену, а с другой исключить коррупционную составляющую путем введения административной ответственности в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами”, – сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.
Законопроектом также предлагается ввести ответственность должностных лиц сервисных центров МВД и других учреждений за нарушение установленного порядка приема экзаменов для получения права управления ТС, оформления и выдачи удостоверения водителя.
Предполагается дополнить КУоАП двумя новыми статьями, предусматривающими административную ответственность за:
- нарушение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств (ст. 127-3). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 1 тыс до 2 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан (по состоянию на сегодня, эта сумма составляет от 17 тыс грн до 34 тыс грн)
- нарушение порядка государственной аккредитации заведений, проводящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств, и аттестации их специалистов и порядка оформления или выдачи водительского удостоверения (ст. 127-4). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 500 до 1 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан (по состоянию на сегодня эта сумма составляет от 8,5 тыс грн до 17 тыс грн).