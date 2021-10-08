Через полгода в Украине заработает новая система подготовки водителей. В ней будет меньше теории, а количество часов практического обучения останется неизменным.

6 октября 2021 года Кабинет Министров Украины принял постановление “О внесении изменений в типовую учебную программу подготовки и переподготовки водителей транспортных средств”. Изменения вступят в силу через полгода с момента официального опубликования постановления.

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Постановлением определено минимальное количество учебных часов для подготовки, но при этом учебные заведения не ограничены в возможности введения в свои программы дополнительных занятий. Оптимизировано общее время подготовки водителей по всем категориям. В частности, по категории “В” уменьшено время теоретической подготовки со 100 до 63 часов, время практической подготовки осталось таким, как и было – 40 часов.

В новой программе обновлены темы теоретической и практической подготовки, переподготовки водителей. Добавлен раздел “Медицинское обеспечение (меры помощи при ДТП)”, актуализированное содержание тематических программ, и введены темы, касающиеся питания транспортных средств с применением электрической энергии.

"Будущие водители сначала будут проходить весь курс теории в автошколе, сдавать экзамен, и только после успешной его сдачи смогут приступить к практике”, – проинформировал заместитель главы МВД Богдан Драпятый.

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