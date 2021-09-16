Будущим водителям разрешили готовиться к сдаче теоретических экзаменов в онлайн-режиме, а восстановленные или замененные водительские удостоверения можно будет получать курьером.

Кабинет министров разрешил будущим водителям готовиться к сдаче теоретических экзаменов онлайн, а при заказе нового водительского удостоверения в случае утраты, порчи, хищения, изменения фамилии и т.д. получить новое водительское удостоверение курьером.

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"Речь идет об обеспечении права на дистанционную форму обучения по подготовке водителей с помощью единой информационной системы МВД. И о возможности получения через электронный кабинет водителя водительского удостоверения с использованием средств почтовой связи", – сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Чиновники поддержали соответствующий проект постановления КМУ. Речь идет о возможности для будущих водителей и тех, кто переквалифицируется, учиться онлайн.

Отныне аккредитованное заведение должно проинформировать ближайший территориальный сервис МВД, который планирует обучать онлайн, когда регистрирует список группы в едином государственном реестре МВД. Дистанционное обучение по теоретической подготовке водителей должно осуществляться для групп в составе не более 10 человек. Если аккредитацию заведение теряет, то и онлайн-обучение приостанавливается.

Кроме того, водительское удостоверение, заказное через приложение "Дия" или электронный кабинет водителя, по желанию и за отдельную плату из МВД могут привезти курьером или отправить по почте.