Майбутнім водіям дозволили готуватися до здачі теоретичних екзаменів в онлайн режимі, а відновлені або замінені посвідчення водія можна буде отримувати кур'єром.

Кабінет міністрів дозволив майбутнім водіям готуватися до здачі теоретичних екзаменів онлайн, а при замовленні нового посвідчення водія у разі втрати, псування, викрадення, зміни прізвища тощо отримати нове посвідчення водія кур'єром.

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"Мова йде про забезпечення права на дистанційну форму навчання щодо підготовки водіїв за допомогою єдиної інформаційної системи МВС. Та щодо можливості отримання через електронний кабінет водія посвідчення водія з використанням засобів поштового зв’язку", - повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Урядовці підтримали відповідний проєкт постанови КМУ. Йдеться про можливість для майбутніх водіїв і тих, хто перекваліфіковується, навчатися онлайн.

Відтепер акредитований заклад має проінформувати найближчий територіальний сервіс МВС, що планує навчати онлайн, коли реєструє список групи в єдиному державному реєстрі МВС. Дистанційне навчання з теоретичної підготовки водіїв має здійснюватися для груп у складі не більше 10 осіб. Якщо акредитацію заклад втрачає, то і онлайн-навчання призупиняється.

Крім того, посвідчення водія, замовлене через "Дію" чи електронний кабінет водія, за бажанням та за окрему плату через МВС можуть привезти кур’єром чи відправити поштою.