Apple анонсував нову функцію, яку розробники впровадили в iOS 15. Водії зможуть в додатку Wallet зберігати свої водійські права. Поки функцію тестуватимуть на території США.

Apple оголосила, що c 1 вересня жителі декількох американських штатів можуть додати свої водійські права в Wallet на iPhone і Apple Watch. Управління транспортної безпеки (TSA, Transportation Security Administration) заявило, що вже дав доручення відкрити пропускні пункти в аеропортах для користувачів, які матимуть при собі електронні водійські права або ідентифікатор штату в Wallet.

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"Це важливий крок для нас. Ми хочемо замінити фізичний гаманець чимось більш безпечним", - розповідають в Apple. У компанії говорять, що зараз працюють над тим, щоб почати його використання по всій країні.

Майже як "Дія"

Додати права або ідентифікатор штату так само просто, як і кредитну карту, в додаток Wallet. Але після перевірки додаток попросить зробити селфі і завершити настройку рухом особи, як це відбувається в українській "Дії". Водійські права не будуть показувати всю інформацію на екрані телефону. Поліцейські будуть зчитувати інформацію так, як це відбувається при оплаті товару за допомогою телефону.

А воно нам треба?

Нова функція Apple може знадобитися не всім українцям. Адже в нашій країні успішно працює додаток "Дія", де можна зберігати не тільки водійські права, а й паспорт, закордонний паспорт, сертифікат вакцинації та ІПН. Електронні водійські права на законодавчому рівні працюють з 2019 року, а е-паспорт прирівняли до паперового 23 серпня 2021 року.

Втім, додаток "Дія" локальний і навряд чи стане визнаватись в інших країнах. Wallet від Apple – глобальний. Отже, якщо випробування пройдуть успішно і така функція стане доступною в усіх країнах, нею можна буде користуватись при подорожах по всьому світу.