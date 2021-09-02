Apple анонсировал новую функцию, которую разработчики внедрили в iOS 15. Водители смогут в приложении Wallet хранить свои водительские права. Пока функцию будут тестировать на территории США.

Apple объявила, что c 1 сентября жители нескольких американских штатов могут добавить свои права в Wallet на iPhone и Apple Watch. Управление транспортной безопасностью (TSA, Transportation Security Administration) заявило, что уже дало поручение открыть пропускные пункты в аэропортах для пользователей, которые будут иметь при себе электронные водительские права или идентификатор штата в Wallet.

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"Это важный шаг для нас. Мы хотим заменить физический кошелек чем-то более безопасным", – рассказывают в Apple. В компании говорят, что сейчас работают над тем, чтобы начать его использование по всей стране.

Почти как “Дия”

Добавить права или идентификатор штата так же просто, как и кредитную карту, в приложение Wallet. Но после проверки приложение попросит сделать селфи и завершить настройку движением лица, как это происходит в украинском приложении “Дия”. Водительские права не будут показывать всю информацию на экране телефона. Полицейские будут считывать информацию так, как это происходит при оплате товара по телефону.

А оно нам надо?

Новая функция Apple может и не понадобиться украинцам. Ведь в нашей стране успешно работает приложение “Дия”, где можно хранить не только водительские права, но и паспорт, заграничный паспорт, сертификат вакцинации и ИНН. Электронные водительские права на законодательном уровне работают с 2019 года, а е-паспорт приравняли к бумажному 23 августа 2021 года.

Впрочем, приложение “Дия” локальное и вряд ли будет признаваться в других странах. Wallet от Apple – глобальный. Так что если испытания пройдут успешно и такая функция станет доступной во всех странах, ею можно будет пользоваться при путешествиях по всему миру.