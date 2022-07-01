Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

В четвер 30 червня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про план свого уряду передати Збройним Силам Україні 39 новітніх колісних бронетранспортерів типу LAV ACSV Super Bison.

Під час свого виступу Джастін Трюдо наголосив, що найкращий спосіб зараз забезпечити національну безпеку Канади – це дати Україні необхідне озброєння. І саме в таку логіку вкладається рішення передати ЗСУ чотири десятки новітніх бронетранспортерів, які тільки почали надходити на озброєння армії Канади.

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Важливо, що виробник цих бронемашин General Dynamics Land Systems-Canada буде надавати необхідну технічну допомогу нашим військовим при використанні LAV Super Bison.

Канадський LAV ACSV Super Bison в санітарному і бойовому варіантах



Фактична поставка канадських бронетранспортерів для ЗСУ має відбутись уже цього літа, після недовготривалої підготовки екіпажів.

Наскільки вагомою для самої Канади є передача одразу 39 бронетранспортерів для України, можуть показати такі цифри. Канадська армія загалом має отримати 360 бронемашин LAV Super Bison, а зараз сухопутні війська Канади мають лише 175 колісних бронетранспортерів типу Bison. Таким чином виходить, що Канада передає Україні чверть свого наявного парку БТР-ів.