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У Європі з її вузькими вулицями компактні вантажівки користуються великим попитом. Чимало легкових автомобілів перетворюють на машини доставки власними силами, а деякі виробники й самі пропонують такі модифікації. Ось і Ford вирішив долучитись до їх списку з новою Fiesta.

Насправді, це вже друге покоління Fiesta Van – близько декади у Європі продається комерційна версія попередньої генерації моделі. І вона була досить успішною, аби фірма підготувала наступника. Субкомпактний хетчбек має один кубічний метр вантажного простору у багажнику, який можна обладнати різноманітними кріпленнями, полицями тощо. Незважаючи на скромні розміри автомобіля, він може перевозити до 500 кг вантажу.

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Fiesta Van пропонується з п’ятьма двигунами на вибір. Пара трициліндрових бензинових атмосферника 1.1 потужністю у 84 к.с., також трициліндровий турбований 1.0 на 123 к.с. та пара дизелів 1.5, що продукують 84 або 118 к.с.

Комерційна версія Fiesta має повний обсяг оснащення, доступного на звичайній пасажирській моделі, ба більше – Van навіть пропонується у комплектації Sport (на фото) з 18-дюймовими дисками та агресивнішим обвісом. Такий собі вантажний Fiesta ST-Line.

Чи буде Fiesta Van поставлятись в Україну і коли, якщо так, – наразі не відомо. Ціни також поки не названі.

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