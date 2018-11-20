ДТП трапилась на перехресті Запорізького шосе і вулиці Космічної у Дніпрі.

19 листопада, близько 20:00, на перетині Запорізького шосе і вулиці Космічної сталась масова аварія за участю десяти автомобілів. В інциденті критично постраждало троє водіїв.

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Як повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела у поліції, причиною аварії стало перевищення швидкості одним з учасників руху. За попередньою інформацією водій BMW рухався по Запорізькому шосе у бік центру міста на високій швидкості і зіткнувся з автомобілем Subaru, котрий виконував поворот на вулицю Космічну. Від удару Subaru перекинувся 4 рази, зачепивши 8 автомобілів.

Фото: місце масової аварії у Дніпрі / Інформатор

У аварії постраждали три особи: водії BMW, Subaru та Fiat Doblo, 1981-го, 1984-го та 1976-го років народження, відповідно. Постраждалих доправлено у реанімацію. За попередніми данними, винуватець ДТП отримав переломи обох ніг та шиї, а у водія автомобіля Subaru відкрита черепно-мозкова травма та перелом ноги.

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