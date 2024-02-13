Нова Mazda CX-80 — п'ятиметровий кросовер із трьома рядами сидінь. Модель запропонують у бензинових, дизельних і гібридних версіях.

В інтернет потрапили патентні зображення кросовера Mazda CX-80. Велика сімейна модель буде презентована в нинішньому році. Про це повідомляє сайт Car Expert.

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Нова Mazda CX-80 прийде на зміну моделі CX-8 і стане четвертою моделлю в новій лінійці японської марки. Кросовер із трьома рядами сидінь буде більш компактною альтернативою флагману CX-90 для ринків Європи та Японії.

По суті, кросовер буде подовженою версією Mazda CX-60 з трьома рядами сидінь і на патентних зображеннях це видно. Передня частина у двох моделей абсолютно однакова. Водночас, у Mazda CX-80 подовжені задні двері і збільшений звис кузова.

Очікується, що довжина Mazda CX-80 становитиме близько 5 м, а колісна база сягне 3 м. Це дасть змогу встановити в салоні три ряди сидінь — будуть доступні версії на 5 і 7 місць. Кермо і передню панель також запозичать у Mazda CX-60.

Як і всі преміальні кросовери Mazda, CX-80 буде побудований на задньопривідній платформі з поздовжнім розташуванням двигуна. Його оснащуватимуть 3,3-літровими турбошістками — бензиновими потужністю 284 і 345 к. с. і дизелями на 231 і 251 к. с.

Також очікується 328-сильний плагін-гібрид. Усі версії отримають 8-ступінчастий автомат, а привід може бути заднім або повним.