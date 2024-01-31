Середньорозмірний кросовер CX-70 буде представлений на американському ринку виключно з гібридними двигунами.

Новачок 2025 модельного року має спільну платформу з більшим трирядним кросовером CX-90, але лише п’ять місць. Як і інші нові Mazda, CX-70 отримав двозначну цифрову частину своєї буквено-цифрової назви. Подібно до того, як Mazda CX-90 замінила CX-9 торік, і як CX-30 змінила маленький кросовер CX-3 кілька років тому, нова Mazda CX-70 заповнює місце, покинуте середньорозмірним кросовером CX-7 понад десять років тому.

Цікаво, що нова задньопривідна платформа передбачає різні моделі для різних ринків. Так, доступна в Україні Mazda CX-60 також продається в Європі та Японії. Найбільша семимісна Mazda CX-90 є у дилерів в Україні та Північної Америки. На цій платформі також буде ще одна модель – Mazda CX-80, яка продаватиметься в Європі та Японії. Окрім того, в США продається ще й Mazda CX-50, але на минулій, передньоприводій платформі.

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Кросовер практично повторює трирядну модель СХ-90, навіть за розмірами відмінності невеликі. В довжину він сягає 5,1 метра при колісній базі 3,1 метра, тобто різниця з CX-90 у лічених міліметрах.

Відрізняється CX-70 від “дев’яностої” за зміненою передньою частиною кузова – решітка радіатора, великі бічні секції переднього бампера і чорний декор замість хрому. Салон у CX-70 і CX-90 однаковий, відрізняється лише відсутністю третього ряду. Відповідно, CX-70 має більш місткий багажник, під підлогою якого є додаткова ніша для зберігання.

Всередині CX-70 виглядає надзвичайно схожим на CX-90, лише без третього ряду сидінь. Фото: Mazda

Довгий центральний екран із діагоналлю до 12,3 дюйма розташований на приладовій панелі, як і в інших позашляховиках Mazda. Вочевидь, CX-70 матиме багато стандартних функцій CX-90, включаючи оббивку з синтетичної шкіри, Amazon Alexa для голосових команд, сидіння водія з електроприводом, двері багажника з електроприводом і принаймні два порти USB-C для кожного ряду.

Червона шкіра салону з чорною акцентною смугою і контрастними червоними швами на дверних панелях і кермі є ексклюзивом CX-70. Фото: Mazda

Нова модель має стандартний повний привод і 8-ступеневу автоматичну коробкою передач. Із CX-90 на CX-70 запозичено підвіску на подвійних важелях і задня багатоважільна підвіска.

Очікуються три варіанти трансмісії, усі вони будуть гібридними. Буде доступна гібридна система, що підключається до електромережі, а також технологія M Hybrid Boost (система м’якого гібрида 48 В),

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Велика платформа збільшує вантажний простір. Під підлогою показані кишені для зберігання зарядного кабелю або цінних речей. Mazda зазначає, що задні сидіння з електроприводом мають покращити комфорт пасажирів.

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CX-70 матиме ті ж функції безпеки, що й старша сестра: автоматичне екстрене гальмування, моніторинг сліпих зон, активний контроль смуги руху, адаптивний круїз-контроль, автоматичне дальнє світло та нагадування про пасажирів на задніх сидіннях.

Щодо ціни, Mazda поки що її не розкриває. Експерти прогнозують, що кросовер у США коштуватиме від 35 000 до 50 000 доларів, оскільки Mazda CX-90 2024 року коштує від 41 370 до 61 000 доларів, а Mazda CX-50 2024 року – від 30 000 до 45 000 доларів.