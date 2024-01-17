В компанії заявили, що посилюють розробку нового спортивного роторного двигуна для своїх майбутніх моделей. Наприкінці минулого року Mazda вже представила концепцію нового спортивного купе, що буде використовувати цей двигун.

Японський автовиробник оголосив про створення додаткового підрозділу, що буде займатись розробкою нового двигуна. Про це генеральний директор Mazda Кацухіро Моро оголосив на Токійському автосалоні, коли компанія представила концепцію Iconic SP.

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«Я дуже щасливий і глибоко зворушений всією тією підтримкою та підбадьоренням, які я отримав щодо концепції компактного спортивного автомобіля. З вашим заохоченням ми запускаємо групу з розробки роторних двигунів 1 лютого, щоб наблизитися до цієї мрії», - сказав він.

Однак, новий роторний двигун буде не таким, який було встановлено в легендарні RX-7 та RX-8. Річ у тім, що Iconic SP використовує роторний двигун, як генератор для живлення електродвигунів, які обертають колеса, замість того, щоб приводити колеса в рух через традиційну трансмісію. Тобто, роторний мотор буде лише частиною гібридної установки.

Японський виробник автомобілів уже випробував цю технологію у гібридній версії невеликого позашляховика MX-30 R-EV, яку представили на тому ж Токійському автосалоні 2023 року, але цей варіант має односекційний роторний двигун, саме тому можна припустити, що інженери Mazda створюють двосекційну версію.

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Зараз вже можна впевнено сказати, що Mazda найближче за останні роки наблизилася до випуску спортивного автомобіля з роторним двигуном, хоч він і буде слугувати всього лише в якості “подовжувача ходу”.