М'яка гібридна установка позначена шильдиком e-SkyActiv G.

Зазвичай процес електрифікації йде від меншого до більшого – спочатку “м’який” гібрид, потім плагін-гібрид і наостанок вже повноцінний електрокар. Та Mazda пішла від зворотнього.

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У Японії представлена нова версія кросовера MX-30 з гібридною установкою e-SkyActiv G. Вона складається з дволітрового бензинового атмосферника SkyActiv-G та стартер-генератора з 24-вольтовою літій-іонною батареєю.

Під час презентації нової версії MX-30 в Токіо, Mazda лише зазначила про “високу паливну економічність”, не розкриваючи технічних характеристик силової установки. Однак, такий же агрегат можна знайти у кросовері CX-30, де він продукує 150 кінських сил і 213 Нм крутного моменту. Витрата пального – 5,5-6 літрів на 100 кілометрів.

Фото: Mazda MX-30 / Mazda

Mazda MX-30 представили на автосалоні в Токіо у жовтні минулого року. Перший серійний електрокар японської марки отримав 143-сильну установку з батареєю на 35,5 кіловат-години, котра забезпечує йому досить скромний запас ходу у 200 кілометрів на одному заряді. У травні цього року розпочався випуск електрокара, котрий вже можна придбати у Європі за ціною від 27 420 євро. Перші екземпляри дістануться покупців восени. Гібридний MX-30 можна буде замовити з кінця нинішнього року.

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