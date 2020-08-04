Мягкая гибридная установка обозначена шильдиком e-SkyActiv G.

Обычно процесс электрификации идет от меньшего к большему – сначала “мягкий” гибрид, потом плагин-гибрид и напоследок уже полноценный электрокар. Но Mazda пошла от обратного.

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В Японии представлена новая версия кроссовера MX-30 с гибридной установкой e-SkyActiv G. Она состоит из двухлитрового бензинового атмосферника SkyActiv-G и стартер-генератора с 24-вольтовой литий-ионной батареей.

Во время презентации новой версии MX-30 в Токио, Mazda лишь отметила “высокую топливную экономичность”, не раскрывая технических характеристик силовой установки. Однако, такой же агрегат можно найти в кроссовере CX-30, где он производит 150 лошадиных сил и 213 Нм крутящего момента. Расход топлива – 5,5-6 литров на 100 километров.

Фото: Mazda MX-30 / Mazda

Mazda MX-30 представили на автосалоне в Токио в октябре прошлого года. Первый серийный электрокар японской марки получил 143-сильную установку с батареей на 35,5 киловатт-часа, которая обеспечивает ему довольно скромный запас хода в 200 километров на одном заряде. В мае этого года начался выпуск электрокара, который уже можно приобрести в Европе по цене от 27 420 евро. Первые экземпляры достанутся покупателям осенью. Гибридный MX-30 можно будет заказать с конца нынешнего года.

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