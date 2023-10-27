Токійський Mobility Show продовжує видавати на-гора прем’єрні моделі провідних автовиробників і концепт роторного гібридного спортивного автомобіля Mazda Iconic SP зайняв чільне місце у тому списку.

Виробник зробив акцент на одному зі своїх спортивних автомобілів третього покоління FD RX-7 так званого Iconic SP. Зовні ознаки FD незаперечні: концепт виявися підтягнутим, пишним і спортивним. Він має ледь помітну ділянку заднього скла та приховані дверні ручки. І найголовніше, він має висувні фари.

Круглі задні ліхтарі також взяті з пізніших моделей FD. Є, звичайно, сучасні риси, такі як нинішня решітка Mazda та кутові фари, що також висувні. Концепт також досить компактний, трішечки коротший за RX-8, але на крапельку довший за нинішню Miata.

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Інтер’єр, як і у FD, мінімалістичний і орієнтований на водія. Приладова панель без прикрас, за винятком панелі приладів перед водієм і невеликого інформаційно-розважального екрана, розташованого низько в центральній панелі. Коробка передач автоматична, на що вказують перемикачі на центральній консолі.

Mazda щодо трансмісії вказала на двороторний гібрид, що може забезпечувати автономне живлення, а також припускає гібрид, що підключатиметься до електромережі, хоча це не остаточно. Повідомлено, що це двигун із "високою масштабованістю". Щоправда, деталізувати виробник нічого не став – все довкола, з натяком, але не більше.

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Mazda зосередилася на створенні яскравих кольорів, використовуючи фарбу "Віола червона" (Viola Red), яка підкреслює форму автомобіля і відповідає основам корпоративної філософії. Фото: Mazda

Загальна потужність двороторної установки Iconic SP десь може бути в межах 364 к.с., але Mazda не уточнила, як цей потенціал розподіляється між двигуном і електродвигуном чи двигунами, а також як він потрапляє на колеса. Не було сказано й про те, чи він приводить в дію лише задні колеса чи всі чотири. Хоча у Mazda задній привід є досить сильним варіантом для спортивного автомобіля.

Єдино, що офіційно відомо з релізу виробника, так це габаритні розміри та вага автомобіля.

З огляду на те, наскільки чудовим є Iconic SP і наскільки добре Mazda вміє створювати спортивні автомобілі, можна зробити висновок, що концепт перебуває в активному процесі роботи, але може стати реальним продуктом.