Токийский Mobility Show продолжает выдавать на-гора премьерные модели ведущих автопроизводителей и концепт роторного гибридного спортивного автомобиля Mazda Iconic SP занял ведущее место в том списке.

Производитель сделал упор на одном из своих спортивных автомобилей третьего поколения FD RX-7 так называемого Iconic SP. Внешне признаки FD неоспоримы: концепт оказался подтянутым, пышным и спортивным. Он имеет едва заметный участок заднего стекла и скрытые ручки. И самое главное, у него есть выдвижные фары.

Круглые задние фонари также взяты из более поздних моделей FD. Есть, конечно, современные черты, такие как нынешняя решетка Mazda и угловые фары, также выдвижные. Концепт также достаточно компактный, немного короче RX-8, но на капельку длиннее нынешней Miata.

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Интерьер, как и у FD, минималистичен и ориентирован на водителя. Приборная панель без украшений, за исключением приборной панели перед водителем и небольшого информационно-развлекательного экрана, расположенного низко в центральной панели. Коробка передач автоматическая, на что указывают переключатели на центральной консоли.

Mazda по поводу трансмиссии указала на двороторный гибрид, что может обеспечивать автономное питание, а также предполагает гибрид, подключаемый к электросети, хотя это не окончательно. Сообщено, что это двигатель с "высокой масштабируемостью". Правда, детализировать производитель ничего не стал – все вокруг, с намеком, но не больше.

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Mazda сосредоточилась на создании ярких цветов, используя краску "Виола красная" (Viola Red), которая подчеркивает форму автомобиля и отвечает основам корпоративной философии. Фото: Mazda

Общая мощность двухкратной установки Iconic SP где-то может быть в пределах 364 л.с., но Mazda не уточнила, как этот потенциал распределяется между двигателем и электродвигателем или двигателями, а также как он попадает на колеса. Не было сказано и о том, приводит ли он в действие только задние колеса или все четыре. Хотя у Mazda задний привод довольно сильный вариант для спортивного автомобиля.

Единственно, что официально известно по релизу производителя, так это габаритные размеры и вес автомобиля.

Учитывая, насколько замечателен Iconic SP и насколько хорошо Mazda умеет создавать спортивные автомобили, можно заключить, что концепт находится в активном процессе работы и скоро может стать реальным продуктом.